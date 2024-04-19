Россиянка бюджетно отдохнула на Сейшелах и сравнила их с Мальдивами фразой «ответ очевиден». Своим мнением она поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Я была и на Мальдивах <...> Но мне больше по душе Сейшелы, хотя, может, здесь не так много первоклассных отелей, не так развит сервис», — заявила автор публикации.

Она объяснила, что на Сейшелах удивительная природа и доброжелательные, отзывчивые местные жители, которые «уважительно относятся к личным границам и не навязывают ненужные дополнительные услуги».

Другая российская туристка побывала в свадебном путешествии на Сейшелах и рассказала о высоких ценах на курорте. Путешественница осталась в восторге от богатого подводного мира, пляжа и питания в ресторане, однако ее разочаровал отель.