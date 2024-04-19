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СМИ: застрявшие в аэропорту Дубая россияне устроили импровизированный митинг

Ожидающие своих рейсов в аэропорту Дубая россияне устроили имповизированный митинг продолжительностью около получаса, пишет Telegram-канал Baza.

СМИ: застрявшие в аэропорту Дубая россияне устроили импровизированный митинг
© РИА Новости

Издание опубликовало кадры из воздушной гавани. Пассажиры скандировали «Домой!» и хлопали в ладоши. Россияне пожаловались на игнорирование со стороны авиакомпании Emirates. По словам пассажиров, за сутки им дали один ваучер на еду в «Макдоналдсе», но в ресторане не оказалось еды. В аэропорту были случаи голодных обмороков, утверждает издание со ссылкой на очевидцев.

Импровизированный митинг привлек внимание полицейского. Он снял происходящее на видео и ушел.

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее сообщила, что вылета из Дубая ожидают около 2,5 тысячи граждан РФ, передает «Радиоточка НСН».

Отдых за границей
Майя Ломидзе
McDonald's
Emirates
Ассоциация туроператоров России