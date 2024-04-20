В США обсудили проблемы с безопасностью Boeing для пассажиров

На заседании Сената многие информаторы заявили о проблемах, связанных с производством и безопасностью моделей самолетов Boeing, а также о дефектной культуре безопасности в компании.

Почему это важно

Показания появились в то время, как Конгресс и регулирующие госорганы стремятся привлечь Boeing к ответственности после взрыва панели кабины на одном из Boeing 737 MAX 9 на рейсе авиакомпании Alaska Airlines, в результате чего были снова подняты вопросы безопасности в компании.

Информаторы раскритиковали Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и другие федеральные агентства за то, что те слишком доверяются таким корпорациям, как Boeing, когда ведут расследование и осуществляют надзор.

Что говорят

Сэм Салехпур, инженер по качеству в Boeing, отталкиваясь от обвинений, которые он высказывал ранее, сообщает о том, что конструктивные дефекты в 787 Dreamliner и в Boeing 777 могут привести к поломке самолета в воздухе.

В среду Салехпур сообщил постоянному подкомитету Сената США по расследованиям, что его задвигали в сторону, говорили ему замолчать и угрожали после того, как он известил о проблемах должностные лица компании.

Он уточнил, что компания не смогла заполнить мелкие зазоры между элементами фюзеляжа самолета или проложить между ними уплотнитель, что в итоге может привести к усталостному повреждению. По словам Салехпура, “98,7% времени зазоры, которые должны были быть заделаны, оставались нетронутыми”.

На прошлой неделе FAA подтвердило, что по заявлению Салехпура ведется расследование.

Эд Пирсон, исполнительный директор Фонда авиационной безопасности и бывший инженер в Boeing, заявил, что FAA и министерство транспорта США частично ответственны за проблемы со сборкой и безопасностью самолетов Boeing, а также за крушения Boeing в 2018 и 2019, в результате которых погибло 346 человек.

“Государственные органы игнорировали производственные проблемы Boeing вплоть до инцидента на рейсе Alaska”, – сообщил Пирсон. – “Не должно быть так, что от информаторов зависит, дойдет ли правда до пассажиров.” “Эти организации стали ленивыми, самодовольными и реакционными”, – добавил он.

Другая сторона

Компания ответила на обвинения, связанные с безопасностью Boeing 787 и 777, заявив о своей “полной уверенности” в обоих самолетах. Ранее она назвала “неточными” слова о проблемах с герметичностью Boeing 787.

Компания также заявила, что она “идет по пути постоянного совершенствования коммуникации с командой, чтобы удостовериться, что никакие мнения и вопросы не остались без ответа” и что она поощряет сотрудников высказывать свою точку зрения.

Общая картина

Предварительные результаты расследования инцидента на Boeing 737 MAX 9 в начале этого года позволяют предположить, что причиной поломки, вероятно, были отсутствующие болты.

Ранее в этом году проверка FAA в отношении Boeing выявила серию проблем с производственным процессом, надзором за технологическими процессами, обращением с деталями и их хранением, а также с контролем качества.