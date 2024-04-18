Туроператор «Интурист» аннулировал туры в Дубай на ближайшие дни

Туроператор «Интурист» до ближайшего понедельника аннулировал все туры в Арабские Эмираты с вылетами на рейсах flydubai. «При этом сам перевозчик начал летать по расписанию, а билеты уже выписаны», – сообщил TourDom.ru один из турагентов.

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В «Интуристе» нам подтвердили информацию об аннулировании туров в Дубай на ближайшие даты и то, что заезды возобновят после 21 апреля. Как объяснил представитель туроператора, ситуация на этом направлении еще полностью не стабилизировалась. Инфраструктура Дубая перегружена, так как идет устранение последствий мощнейшего ливня, и это сказывается на встрече и размещении туристов.

«Многие дороги подтоплены, в том числе и на подъезде к аэропорту. Из-за этого туристы не могут попасть даже на те рейсы, которые не были отменены. Также затруднен и трансфер к отелям. К тому же нет полной гарантии, что туриста заселят в выбранную им гостиницу. Загрузка там сейчас практически 100-процентная, так как мы заселили туристов, которые не смогли вылететь 16–17 апреля. Плюс у кого-то продление до 20-го из-за переноса рейса. Поэтому мы приняли решение до нормализации ситуации на несколько дней сдвинуть туры и аннулировать ряд заявок», – сообщили журналисту TourDom.ru в пресс-службе туроператора.

Там уточнили, что аннулирование коснулось тех, кто бронировал туры на собственной блочной перевозке, а свое решение туроператор согласовал с руководством авиакомпании flydubai и довел до сведения турагентов. Туристам предложен либо 100% возврат денег за аннулированный тур, либо перенос сроков отдыха на даты после 21 апреля.

Участники чата «Источники ТурДома» пишут, что к ним поступают вопросы от туристов, которым предстоит вылет в Дубай в ближайшие дни. «У нас каждый второй спрашивает, осуществляется ли трансфер в/из аэропорта», – приводит пример руководитель одной из компаний. По факту проехать удается действительно не всегда, в том числе в соседние эмираты. «Туристы сегодня прилетели в ОАЭ, до отеля Holiday International Sharjah их не довезли», – поделился информацией другой турагент. Как написала в чате представитель принимающей компании Royal Park Любовь Овчинникова, сложности с трансферами сохраняются и связаны с тем, что подтопленные участки дорог можно преодолеть либо на внедорожниках, либо на высоких автобусах. Впрочем, обстановка улучшается с каждым днем. Она привела пример: дорога в Абу-Даби уже хорошая.