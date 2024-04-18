СМИ: туристы на Пхукете массово жалуются на пищевое отравление
Российские туристы, которые сейчас находятся на Пхукете, стали массово жаловаться на случаи отравления. Отдыхающие считают, что на острове вспышка ротавируса, сообщает тг «Shot Проверка».
«Ничего экзотического с мужем не ели. Обычный рис с морепродуктами в кафешках. Было плохо пару дней, поднялась высокая температура, и только антибиотики спасли, еле выкарабкались. Но 2 дня отпуска потеряли», – рассказала одна из туристов.
Уточняется, что больше всего случаев отравления фиксируется в районе пляжа Ката. Как раз здесь находится множество ресторанов и кафе тайской кухни, подающих в основном морепродукты.
По словам самих туристов, главные признаки недомогания – слабость, рвота и высокая температура. Такие симптомы могут сопровождать как ротавирус, так и обычное пищевое отравление. Впрочем, заболевшие уверяют, что лекарства из местных аптек не справляются с инфекцией. Многим уже пришлось обращаться в госпитали по медицинской страховке.
Стоит отметить, что подобные истории появляются в СМИ с завидной регулярностью. Пару месяцев назад Shot уже сообщал о «свирепствующем на Пхукете странном вирусе». При этом и тогда и сейчас официальных заявлений о массовых проблемах ни от властей Таиланда, ни от российских туроператоров не поступало. Страховые компании периодически встречаются с похожими случаями, но такая ситуация считается стандартным сезонным явлением. Также в СК напоминают: наличие полиса гарантирует отдыхающему оказание медпомощи в тайских больницах. А вот его отсутствие может значительно ударить по бюджету – лечение в Таиланде достаточно дорогое.