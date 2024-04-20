Жители Канарских островов потребовали ограничить допуск туристов

Тысячи людей присоединились к акции протеста на Канарских островах. Местные жители требуют ограничить допуск туристов на испанский архепилаг. Еще на прошлой неделе участники протестов объявили бессрочную голодовку.

Как пишет The Guardian, в эту субботу к акции «У Канарских островов есть предел» присоединились главные мировые организации по защите природы. Дело в том, что только за последний год острова посетили около 14 миллионов туристов, а живет там только два миллиона человек. В итоге мусора остается столько, что с ним неспособны справиться местные коммунальщики. К тому же в последние годы кратно растет стоимость на жилье, говорит собственный корреспондент «Известий» в Испании Михаил Блохин:

Михаил Блохин, собственный корреспондент «Известий» в Испании:

«Сегодня один из самых массовых протестов на острове Тенерифе. А так вообще в принципе все Канарские острова уже почти месяц, как минимум две недели прошедшие, протестуют против огромного наплыва туристов. Местное население жалуется, что туристы засоряют их острова, более того, на все повышаются цены, начиная от продуктов, услуг и заканчивая, собственно говоря, ценами на долгосрочное жилье. Потому что многие владельцы недвижимости просто переоформляют свои квартиры на туристические и сдают их посуточно, что, естественно, дает им право зарабатывать больше, а местных жителей лишают прав переехать за разумные деньги в условия покомфортнее. На данный момент какой-то яркой ответной реакции от властей не наблюдается, я думаю, что мы будем ее видеть на наступающей неделе. Пока митинги проходят в достаточно такой мирной атмосфере, все пока что без беспорядков».

Два дня назад газета The Mirror писала, что на фоне протестов власти Канар планируют ввести ежедневный налог для британских туристов. Причем из слов президента Канарских островов, которого цитирует издание, следует, что плату будут взымать со всех туристов, а не только из Великобритании. Сумма налога пока не уточняется.