Турецким гидам разрешили работать без знания языков

Граждане Турции отныне смогут получить лицензию и проводить экскурсии без обязательной сдачи экзамена на владение иностранными языками – это одно из новшеств, принятых в четверг, 18 апреля, поправок в Закон о профессии туристического гида. Изменения уже раскритиковали представители профессионального сообщества.

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Деятельность гидов-экскурсоводов в Турции с 2012 года регулируется специальным законом. В нем четко прописано, кто имеет право заниматься этой работой, как и где получить лицензию, без которой проводить экскурсии считается противозаконной деятельностью. При этом официально работать с экскурсионными группами по закону могут исключительно граждане этой страны. Получить лицензию не просто, надо иметь профильное образование и иметь в своем багаже различные курсы, а также владеть хотя бы одним из иностранных языков, среди которых немецкий, китайский, арабский, французский, английский и русский – это подтверждается государственной экзаменационной комиссией.

Теперь это обязательное условие из закона убрано, сообщает turizmguncel.com. Те, кто не имеет сертификат на знание иностранных языков, могут стать туристическими гидами, если они соответствуют другим профессиональным требованиям. Также теперь нет необходимости «проходить национальную или региональную программу подготовки туристических гидов на языках, определяемых с учетом потребностей туристического сектора, особенно китайского».

«Исключение требования об иностранном языке к вступлению в профессию туристического гида приведет к некомпетентности и увеличению необразованного персонала в этой профессии. Насколько эффективно работает неквалифицированный туристический сектор там, где требование владения языком отменено? Сколько высокодоходных туристов оно может привлечь в страну?» – обратился к коллегам депутат из Измира Кай Осен во время обсуждения законопроекта, но большинство его не услышало.

Принятое решение Великого национального собрания Турции уже вызвало критику со стороны профессионального сообщества.

«Экскурсовод без знания иностранного языка сравним с врачом, практикующим медицину без знания анатомии», – отметил экс-глава Стамбульской палаты гидов Седат Борновал.

Он считает, что измененный закон может сказаться негативно на всем турецком туристическом рынке, в основном ориентированном на прием гостей из-за рубежа.

В свою очередь, Суат Турал, который до недавнего времени возглавлял Ассоциацию гидов Турции, отметил, что законопроект лоббирует интересы порядка 20–30 крупных компаний, работающих исключительно с местными туристами. По его мнению, нынешняя индустрия экскурсионного обслуживания в Турции имеет очень высокое качество благодаря строгому соблюдению языковых требований, а сейчас на этом хотят поставить крест.

Из других новшеств закона стоит отметить, что теперь наличие гида в туристических автобусах стало обязательным требованием для туркомпаний. Также присутствие экскурсовода необходимо при групповом посещении музеев и объектов археологии.

Помимо этого, установлены огромные размеры штрафов для гидов, работающих без лицензии. За это накажут на сумму от 25 до 100 тыс. лир (72–290 тыс. руб.), с учетом количества обслуживаемых туристов и особенностей региона.

С начала двухтысячных Турция лидирует среди самых популярных направлений выездного туризма в России. За это время турецкие компании отработали технологии приема гостей из нашей страны, в том числе подготовили целую армию русскоговорящих гидов. Поэтому эти изменения, скорее всего, никак не повлияют на качество проведения экскурсий для туристов из РФ. С проблемами могут столкнуться лишь самостоятельные путешественники, решившие воспользоваться услугами местных гидов в отдалении от основных туристических локаций.