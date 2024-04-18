«Аэрофлот» перестал продавать билеты на Сейшелы летом

Туристы заметили пропажу: из системы бронирования «Аэрофлота» исчезли билеты на Сейшелы:

«Хотела на июнь сделать себе подарок на день рождения, а там нет прямых в Маэ. С середины мая как будто отменили эти рейсы внезапно», - сообщили подписчики TourDom.ru.

Как убедился журналист, билетов действительно нет. Нацперевозчик пока ещё летает по этому маршруту трижды в неделю. Последний из доступных для покупки туристами рейсы из Москвы и обратно сейчас назначены на 15 мая. На несколько последних дат низкие ценники из столицы – от 29 тыс. Но ожидаемо дорогие обратные билеты – в районе 70 тыс. И это без багажа.

Редакция TourDom.ru отправила запрос в «Аэрофлот». На момент написания текста ответ не поступил. Если верить расписанию Шереметьево, первоначально нацперевозчик с 15 мая лишь собирался сократить частоту рейсов с трёх до двух в неделю и летать в таком формате до октября.

По одной из версий, текущее положение дел может быть следствием санкций. Несколькими днями ранее инсайдеры сообщали, что у авиакомпании появились проблемы с обслуживанием рейсов местным кейтерингом. Из-за этого перевозчику пришлось ограничить меню и, вероятно, брать еду из Москвы на обе дороги. Бортпроводников на возможные вопросы туристов проинструктировали отвечать, что «изменения в бортовом питании вызваны санкциями недружественных стран в отношении РФ».

Однако скорее всего, причины связаны с недостаточной загрузкой — летом туристам более интересны другие направления. В пользу этой версии говорит и тот факт , что начиная с октября билеты на Сейшелы у «Аэрофлота» есть. У стратегического партнера авиакомпании, туроператора «Библио-Глобус», туры на Сейшелы с перевозкой «Аэрофлотом» также недоступны на лето, но вновь появляются с октября.

Судя по комментариям подписчиков «Крыши ТурДома», отсутствие билетов в продаже многие туристы восприняли с сожалением. Совсем недавно раундтрипы на Сейшелы из Москвы предлагали от 45 тыс., что привлекало отдыхающих.

Ранее TourDom.ru писал, что по турпотоку в этом году россияне занимают второе место на Сейшельских островах, уступая только немцам.