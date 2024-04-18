МЧС Абхазии будет нести службу в усиленном режиме в курортный сезон

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил министру по чрезвычайным ситуациям Льву Квицинии основательно подготовиться к усиленному режиму несения службы в курортный сезон. Об этом сообщается на сайте Кабмина республики по итогам встречи Анкваба и Квицинии по вопросам подготовки к курортному сезону.

© Unsplash

"Квициния проинформировал премьер-министра о том, что службы МЧС осуществляют проверку объектов размещения туристов на готовность к чрезвычайным ситуациям - пожаробезопасность и эвакуационную готовность. Анкваб поручил главе МЧС основательно подготовиться к усиленному режиму несения службы в курортный сезон", - говорится в сообщении.

Со слов Квицинии отмечается, что совместно с местными администрациями ведется расчистка морских и речных пляжных территорий, русел рек в зонах отдыха. Проверку проходят региональные отделения МЧС, медицинская и водолазная службы.

Курортный сезон в Абхазии, где в основном развит пляжный туризм, начинается в мае и завершается в октябре.