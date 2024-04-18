На Канарских островах придумали способ избавиться от британских туристов

Власти Канарских островов придумали новый способ избавиться от непослушных британских туристов с помощью туристического налога. Об этом сообщает The Mirror.

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По данным издания, эту информацию подтвердил президент островов Фернандо Клавихо. Он подчеркнул, что курортам необходимо получать прибыль после большого наплыва гостей, поэтому с приезжих британцев начнут взимать плату.

В число Канарских островов в Испании входят Тенерифе, Гран-Канария, Лансароте, Фуэртевентура, Пальма, Гомера и Иерро. Все они пользуются большой популярностью у европейских путешественников. Однако местные жители недовольны последствиями, к которым приводит массовый туризм на остров. Так, граждане Тенерифе объявили голодовку в знак протеста против туризма. Они жалуются, что массовый туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.