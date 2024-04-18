Россияне полностью забронировали санатории и гостиницы в Белоруссии на майские праздники. Туристическая инфраструктура страны «максимально загружена в эти дни». Об этом рассказал председатель правления белорусского Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.

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Он подчеркнул, что такая ситуация характерна не только для майских праздников, но и для Нового года, Дня России и других праздников, передаёт его слова РИА Новости.

Гулый добавил, что россияне составляют более 90% всех туристов Белоруссии.