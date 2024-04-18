В Таиланде одобрили безвизовый режим для граждан Казахстана

Туристы из Казахстана смогут находиться в стране не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Тоже самое касается и тех, кто планирует посетить постсоветское государства. Документы будут подписаны, когда министр иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу прилетит в Бангкок 23 апреля.

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Осенью прошлого года правительство курортной страны в тестовом режиме отменило необходимость получения визы для граждан Казахстана, а затем продлило срок до 31 августа. Так как для обеих стран опыт прошел положительно, безвизовый режим для казахстанцев вводится навсегда.

Благодаря эксперименту, в 2023 году более 172 тысяч жителей Казахстана смогли посетить Таиланд. По прогнозам местного управления туризмом, эта сумма должна вырасти до 220 тысяч человек.