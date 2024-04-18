Белоруссия нуждается в актуальной статистике по туристам из РФ
Отсутствие оперативной статистики по российским туристам в Белоруссии тормозит развитие туротрасли в республике. Об этом заявил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии (РСТИ) Белоруссии Филипп Гулый, отвечая на вопрос ТАСС.
"Операционной такой статистики яркой нет, мы ею не обладаем, ее нет. Это самая главная проблема. Как только она решится, тогда будет понятно, куда двигаться дальше", - сказал он на полях проходящего в Минске II Российско-белорусского туристического конгресса, генеральным информационным партнером которого выступает ТАСС.
Гулый пояснил, что информация о российских туристах, которую объекты размещения обязаны предоставлять в органы внутренних дел Белоруссии, обрабатывается в МВД и затем поступает в Белстат.
"В конце года мы все об этом [числе посетивших Белоруссию российских туристов] узнаем", - отметил он.
По словам главы РСТИ, в настоящее время россияне забронировали на предстоящие праздники все доступные места размещения.
"Роста [числа российских туристов на майские праздники по сравнению с прошлым годом] уже быть не может, потому что наша инфраструктура уже максимально загружена в эти дни. Это касается не только Белоруссии, но и основных российских дестинаций в том числе. Новый год, майские праздники, День России - все полностью занято. Овербукинг", - констатировал Гулый.
Он отметил, что в последние годы фиксируется увеличение числа россиян, посещающих Белоруссию в рамках делового туризма.
"Больше в сторону делового и бизнестревел, и автотуризма. Это то, чего раньше не было. Точнее было, но не в такой прогрессии развивается" - сказал предправления РСТИ.
II Российско-белорусский туристический конгресс проходит в Минске 17-20 апреля. 18-20 апреля площадкой мероприятия станет 26-я Международная выставка-ярмарка туристских услуг "Отдых-2024". В этом году в профессиональном форуме, помимо Белоруссии и России, примут участие представители Киргизии, Кубы, Палестины, Туркмении, Турции и Узбекистана. За прошедший год значительно увеличилось количество участвующих в выставке регионов России - с 11 до 27. Впервые будут представлены все 118 районов Белоруссии.