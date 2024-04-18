Белоруссия нуждается в актуальной статистике по туристам из РФ

Отсутствие оперативной статистики по российским туристам в Белоруссии тормозит развитие туротрасли в республике. Об этом заявил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии (РСТИ) Белоруссии Филипп Гулый, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Операционной такой статистики яркой нет, мы ею не обладаем, ее нет. Это самая главная проблема. Как только она решится, тогда будет понятно, куда двигаться дальше", - сказал он на полях проходящего в Минске II Российско-белорусского туристического конгресса, генеральным информационным партнером которого выступает ТАСС.

Гулый пояснил, что информация о российских туристах, которую объекты размещения обязаны предоставлять в органы внутренних дел Белоруссии, обрабатывается в МВД и затем поступает в Белстат.

"В конце года мы все об этом [числе посетивших Белоруссию российских туристов] узнаем", - отметил он.

По словам главы РСТИ, в настоящее время россияне забронировали на предстоящие праздники все доступные места размещения.

"Роста [числа российских туристов на майские праздники по сравнению с прошлым годом] уже быть не может, потому что наша инфраструктура уже максимально загружена в эти дни. Это касается не только Белоруссии, но и основных российских дестинаций в том числе. Новый год, майские праздники, День России - все полностью занято. Овербукинг", - констатировал Гулый.

Он отметил, что в последние годы фиксируется увеличение числа россиян, посещающих Белоруссию в рамках делового туризма.

"Больше в сторону делового и бизнестревел, и автотуризма. Это то, чего раньше не было. Точнее было, но не в такой прогрессии развивается" - сказал предправления РСТИ.

II Российско-белорусский туристический конгресс проходит в Минске 17-20 апреля. 18-20 апреля площадкой мероприятия станет 26-я Международная выставка-ярмарка туристских услуг "Отдых-2024". В этом году в профессиональном форуме, помимо Белоруссии и России, примут участие представители Киргизии, Кубы, Палестины, Туркмении, Турции и Узбекистана. За прошедший год значительно увеличилось количество участвующих в выставке регионов России - с 11 до 27. Впервые будут представлены все 118 районов Белоруссии.