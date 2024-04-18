Туристы возмущаются хаосом в аэропорту Дубая

Подписчик ТГ-канала «Крыша ТурДома» поделился с нами информацией от своих родственников, которые сейчас находятся в международном аэропорту Дубая.

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Самостоятельные путешественники – семья с ребенком – должны были вылететь авиакомпанией Emirates из Москвы вчера в 16:50 в Йоханнесбург (ЮАР) с пересадкой в Дубае. Рейс перенесли на более позднее время. В аэропорт Дубая туристы прибыли в 2 часа ночи. Самолет Emirates в Йоханнесбург, назначенный на 04:05 утра, задерживается на неопределенное время. Пассажиры застряли в транзитной зоне.

«В зале Connection desk нет ни воды, ни еды. Информация о рейсах недоступна. Огромная толпа людей. Пройти в терминал невозможно, так как бронирования на стыковочные рейсы отменены и посадочные талоны не работают. Предлагают перебронироваться заново, но к стойкам нет даже организованной очереди, ждать приходится часами», – сообщает наш подписчик.

Судя по комментариям от очевидцев в ТГ-канале «Крыша ТурДома», не лучше ситуация и в третьем терминале аэропорта.

«Здесь полный хаос. Люди спят на полу. Рейсы переносят, мой – пока на три часа, и неясно, будет ли более продолжительная задержка. Сотрудников недостаточно, никто пассажирам не помогает и ничего не объясняет», – пишет одна из туристок.

Сегодня утром авиакомпания Emirates сообщила на своем сайте, что возобновляет регистрацию пассажиров, вылетающих из Дубая: «Клиенты, пострадавшие от отмены рейсов, должны связаться со своим агентом по бронированию, написать нам в личные сообщения или посетить раздел поддержки на официальном сайте перевозчика для повторного бронирования». Приезжать в аэропорт рекомендуется только при наличии подтвержденного бронирования.

Коллапс в авиагавани Дубая – следствие наводнения, случившегося два дня назад. С 16 апреля отменены или задержаны сотни авиарейсов.