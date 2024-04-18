Власти Амстердама начали борьбу со сверхмассовым туризмом

Амстердам станет «запретной зоной» для сверхмассового туризма и строительства новых отелей, сообщил Муниципальный совет города.

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«Мы хотим сохранить город пригодным для жизни как его жителей, так и посетителей. Это означает, что никакого сверхмассового туризма, никаких новых отелей и не более 20 миллионов туристических ночей в год», – говорится в заявлении.

Власти Амстердама уточнили, что новая гостиница может быть построена только при условии закрытия одной из уже существующих. Также новый отель должен соответствовать высоким стандартам качества, например, быть более современным или экологичным, сообщает Le Figaro.

Ранее сообщалось, что экологические активисты в Испании начали пугать туристов несуществующими опасностями, чтобы сократить их наплыв. Так, жители Майорки стали размещать в людных местах вывески с предупреждениями о медузах и камнепадах.