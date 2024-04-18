Российские авиакомпании выполнили задержанные рейсы из Дубая

Российские авиакомпании выполнили ранее задержанные из-за неблагоприятных погодных условий рейсы из Дубая. Об этом пишет Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

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Собеседник издания добавил, что в четверг, 18 апреля, из Дубая вылетели два рейса, «Аэрофлота» S7, за 17 апреля.

Ранее сообщалось, что иностранные перевозчики Emirates, Flydubai и Air Arabia возобновили регистрацию на рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Путешественников предупредили, что аэропорт Дубая по-прежнему перегружен, поэтому им стоит приезжать в воздушную гавань только при наличии подтвержденного бронирования.

Сильные ливни обрушились на ОАЭ вечером в понедельник, 15 апреля. Уже ко вторнику в стране было зафиксировано рекордное количество осадков за последние 75 лет. Международный аэропорт Дубая объявил о временном прекращении приема рейсов, сотни российских туристов, которые не могли улететь на родину около суток, застряли в воздушной гавани без еды и воды.