Как наши туристы, застрявшие в Эмиратах, возвращаются домой

Россияне двое суток не могли покинуть самый крупный аэропорт мира — из-за ливней он прекратил работу. Только 17 апреля вечером отечественные авиалинии смогли возобновить рейсы в Дубай и из него. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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Невиданные дожди затопили туристическую Мекку — Дубай. А с ним и местный аэропорт. Менее чем за сутки в городе выпало более 120 миллиметров осадков — столько, сколько в среднем за год.

Сначала самолеты пытались взлетать по залитым водой полосам, но в итоге рейсы пришлось массово отменять. По затопленным дорогам до терминалов не могут добраться рабочие и пилоты, а российские туристы вынуждены ночевать на полу и скамейках в зале ожидания без помощи от авиакомпаний и туроператоров.

— В общей сложности на отложенные рейсы не попали около 2,5 тысячи пассажиров, — рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Туристка из Москвы Екатерина Суворова рассказала «Вечерней Москве»:

— У нас вылет должен был быть в 7 утра, в час ночи должны были забирать из отеля. При выезде нас попросили проверить, не отменили ли наш рейс, чтобы не сдавать номер. Тем, кто оказался в аэропорту, приходится нелегко: люди спали на полу, уехать назад в отель нереально.

Как рассказала «Вечерней Москве» специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, ЧП случилось из-за южного антициклона.

— Такие циклоны всегда приносят с собой не только тепло, но и много влаги. Именно поэтому накануне плюсовая температура была распространена по Греции, Турции и странам, расположенным севернее от них. В Дубае этот теплый воздух столкнулся с прохладным, который оставался там.

Как объяснила «ВМ» юрист Общества защиты прав потребителей Мария Свиридова, в случае задержки рейса пассажирам обязаны предоставить бесплатное горячее питание и воду, а также гостиницу.

— Если нет горячего питания, покупайте в кафе и обязательно сохраняйте чеки и требуйте потом вернуть траты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артур Мурадян, вице-президент АТОР: