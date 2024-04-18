Авиакомпании пытаются вывезти туристов, застрявших в Дубае из-за потопа

Авиакомпании ОАЭ постепенно пытаются переходить к нормальной работе после сбоя, связанного со штормом, который затопил аэропорт Дубая. Emirates сообщила о возобновлении регистрации пассажиров, вылетающих из эмирата.

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Путешественников просят приезжать в воздушную гавань только при наличии подтвержденного бронирования на рейс, так как терминалы по-прежнему перегружены. Там остаются пассажиры, которые еще не успели улететь отмеченными рейсами предыдущих суток. Туристам рекомендуют следить за статусом своего перелета. Задержки продолжаются.

«Клиенты, пострадавшие от отмены рейсов, должны связаться со своим агентом по бронированию, написать нам в личные сообщения или посетить http://emirat.es/support для повторного бронирования», – пояснили в авиакомпании.

Тем временем flydubai открыла регистрацию пассажиров, вылетающих из терминала 3. Однако задержки рейсов продолжаются.

«Перебронироваться в аэропорту просто невозможно. Тут невероятная толпа тех людей, у кого отменились стыковочные рейсы. Не очередь, а просто хаос», – сообщают туристы с места событий.

Похоже, что сейчас авиакомпания сконцентрировалась на вывозе пассажиров, застрявших в арабском государстве, так как туристы сталкиваются с отменами рейсов в Дубай по разным направлениям:

«У меня люди на Сейшелах узнали, что не улетят, приехав в аэропорт. Никаких оповещений не было. В Emirates дозвониться невозможно. Отель с горем пополам продлили до утра, но что дальше – не понимаю», – пишут о проблемах подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Из Москвы сегодня не улетел ЕК130 Emirates. Он должен был отправиться после 8 утра. Что будет с дневным и вечерним вылетами той же авиакомпании из Домодедово, неясно – пока что они есть на табло.

Вылететь в эмират туристы не могут и из Таиланда:

«Пришел в аэропорт зарегистрироваться на свой рейс flydubai. Сказали, что сегодня Дубай не принимает входящие рейсы. Входящее авиасообщение с рядом стран закрыто до устранения последствий стихии. Есть небольшая вероятность того, что возобновят завтра ночью», – сообщили в редакцию TourDom.ru туристы.

Из Москвы flydubai начала летать. После отмены вчерашних рейсов сегодня перевозчик отправил уже три борта.

Те, кто прилетел в Москву из Дубая сегодня ночью, говорят, что большое количество пассажиров осталось без багажа. Впрочем, это не сильно печалит. Главное – оказались дома после тяжелых суток в аэропорту. А чемоданы рано или поздно доедут.

Что касается российских авиакомпаний, то у них сегодня нет отмен из Москвы. Из Шереметьево сегодня улетели трм самолета «Аэрофлота». По маршруту отправились и борта «Победы» и «Уральских авиалиний».

Ранее TourDom.ru писал, что рейсы «Аэрофлота» и Emirates из Дубая в Москву задерживаются на сутки.