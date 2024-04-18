Туристы в Омане пожаловались на равнодушие сотрудников в аэропорту

Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома», находящийся в Омане и собиравшийся лететь из Маската в Дубай (ОАЭ), прислал нам сообщение:

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«В аэропорту Маската со вчерашнего вечера отменены рейсы в Дубай. Разочаровал нацперевозчик Oman Air. Отель не предоставил, дал ваучер на фастфуд. Добиться хоть какой-то информации о том, когда будет вылет, невозможно. Нас тут таких много!»

Номер своего рейса подписчик не указал. Оперативно связаться с ним и уточнить детали не удалось.

По информации на сайте аэропорта Маската, вчера было отменено 17 рейсов в ОАЭ – вылеты Oman Air, Emirates, flydubai, Salman Air в Дубай, Air Arabia в Шарджу, а также в рейс в Абу-Даби.

Сегодня ночью снят борт Oman Air в Дубай, который должен был отправиться в 02:00, не будет и вылета Air Arabia в Шарджу в 12:00. Однако расписание на ОАЭ постепенно возвращается в нормальный график. Утренние рейсы flydubai, Emirates, Oman Air в Дубай вылетели по графику, информации о задержках предстоящих дневных и вечерних рейсов на табло авиагавани пока нет.

В московском представительстве Oman Air порталу TourDom.ru пояснили, что сбои в расписании отчасти объясняются погодными условиями – в Маскате тоже прошли ливни, не столь сильные, как в Дубае, но работа аэропорта осложнена. Что касается услуг, предоставляемых при отменах или переносах рейсов, то решить эти вопросы реально только на месте, в аэропорту, через сотрудников авиакомпании.

«Мы, как российское представительство, влиять на это не можем. Обращающимся по телефону пассажирам даем всю поступающую нам информацию о рейсах. Разъясняем также, что можно сделать вынужденный возврат за авиабилеты либо переписать билет без штрафов на другую дату», – добавили в московском офисе перевозчика.

Ранее мы писали, что прибытие некоторых рейсов «Аэрофлота» из Дубая в Москву задерживалось более чем на сутки.