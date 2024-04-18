В Турции призвали поставить туризм «на тормоз»

Глава турецкого комитета по устойчивому развитию We Care All Биргюль Акгюль поставила под сомнение принципы, на которых десятилетиями строился гостиничный бизнес страны.

© unsplash

Предложения, высказанные ей в турецких СМИ, радикальные: десятки миллионов туристов Турции во вред, строительство новых отелей в Анталье прекратить, систему «все включено» если не отменить, то кардинально модернизировать. И все это – ради экологии. Приживутся ли такие идеи или верх возьмет экономическая выгода?

«Сверхтуризму» – нет

Эколог подвергает сомнению саму необходимость амбициозной цели, поставленной туристическими властями Турции на текущий год, – принять 60 млн туристов и заработать на этом 60 млрд долларов.

«Еще 5 лет назад мы рассчитывали на 35 млн гостей, что будет к 2030 году – 100 млн? Стратегия увеличения наших доходов от туризма за счет увеличения числа туристов – не что иное, как раздача одной рукой того, что мы берем другой. Это вернется к нам в виде экологических проблем в не столь отдаленном будущем. По мере увеличения количества самолетов, доставляющих к нам отдыхающих, будут расти выбросы углекислого газа в атмосферу».

По мнению специалиста, инфраструктура турецких курортов не справляется с огромным наплывом гостей. Бодрум страдает от нехватки воды, при этом в регионе возводится все больше роскошных отелей и вилл. Квоты на строительство отдаются территориям, не имеющим надлежащих технологий канализации и очистки. Поэтому инвестиции в новые гостиницы не должны быть разрешены на курортах, где уже и так огромный номерной фонд, например в Анталье.

Бичом турецкой индустрии гостеприимства эксперт считает и систему «все включено». Последствие «шведских столов» в отелях – огромное количество пищевых отходов, которые выбрасываются и загрязняют окружающую среду. Можно не отказываться вовсе от популярного у гостей all inclusive, но предлагать блюда по меню, а не на линии раздачи.

«Как профессионал в сфере туризма я, конечно, хочу, чтобы туристы приезжали в нашу страну. Но я также желаю работать в этом секторе много лет, поэтому меня беспокоит незапланированное потребление существующих ресурсов», – подводит итог глава We Care All.

Несбыточные желания?

В обсуждении темы в тг-канале для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B» практически все его участники сошлись во мнении: у идей турецкого эколога мало шансов на реализацию.

Доходы от туризма слишком значимы для экономики Турции, чтобы сознательно идти на ограничение турпотоков. Кроме того, в стране огромная инфляция, лира стремительно падает, а въездной туризм приносит так нужную выручку в твердой валюте.

В комментариях представители туркомпаний напоминают, что та же тема отказа от «все включено» обсуждается в Турции не первый год, однако воз и ныне там. Система востребована у гостей и выгодна отельерам. Что касается ее модернизации, то в некоторых гостиницах и сейчас помимо «шведского стола» внедряют дополнительную возможность заказывать блюда по меню в некоторых ресторанах на территории – без дополнительной платы, в рамках all inclusive. Но, как правило, это предлагают дорогие отели, ведь обслуживание a la carte предполагает больший штат сотрудников и, соответственно, более высокие издержки.

Сомнительно, и что Турция из соображений охраны окружающей среды пойдет на ограничение строительства отелей в популярных туристических местах. Такие курорты, как Анталья, Белек, Кемер, Аланья, Бодрум, популярны у туристов десятилетиями, и именно в них есть смысл открывать дополнительные отели, а не в неизвестных отдыхающим регионах. Трудно представить, какие денежные вливания и маркетинговые усилия необходимы, чтобы простимулировать иностранных гостей поехать на отдых в незнакомые им локации.

Что такое «устойчивое развитие»

В 2015 году ООН принят программный документ – Концепция устойчивого развития. В последние годы оно становится модным международным течением, призывающим государства и бизнес заботиться не только о максимизации прибыли и минимизации издержек, а еще и о сохранении окружающей среды и ресурсов.

В туризме тренд устойчивого развития некоторые отельеры, в том числе турецкие, уже учитывают по собственной инициативе – без внешнего давления властей или общественных структур. Например, в дорогом гостиничном сегменте все больше востребована тема экоотдыха. Откликаясь на запросы гостей, в отелях отказываются от пластиковых трубочек для напитков, внедряют многоразовые емкости и диспенсеры вместо флаконов с косметикой, используют экологически чистые материалы в интерьере, мебели, для постельных принадлежностей и т. д.