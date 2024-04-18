В Турции призвали поставить туризм «на тормоз»
Глава турецкого комитета по устойчивому развитию We Care All Биргюль Акгюль поставила под сомнение принципы, на которых десятилетиями строился гостиничный бизнес страны.
Предложения, высказанные ей в турецких СМИ, радикальные: десятки миллионов туристов Турции во вред, строительство новых отелей в Анталье прекратить, систему «все включено» если не отменить, то кардинально модернизировать. И все это – ради экологии. Приживутся ли такие идеи или верх возьмет экономическая выгода?
«Сверхтуризму» – нет
Эколог подвергает сомнению саму необходимость амбициозной цели, поставленной туристическими властями Турции на текущий год, – принять 60 млн туристов и заработать на этом 60 млрд долларов.
«Еще 5 лет назад мы рассчитывали на 35 млн гостей, что будет к 2030 году – 100 млн? Стратегия увеличения наших доходов от туризма за счет увеличения числа туристов – не что иное, как раздача одной рукой того, что мы берем другой. Это вернется к нам в виде экологических проблем в не столь отдаленном будущем. По мере увеличения количества самолетов, доставляющих к нам отдыхающих, будут расти выбросы углекислого газа в атмосферу».
По мнению специалиста, инфраструктура турецких курортов не справляется с огромным наплывом гостей. Бодрум страдает от нехватки воды, при этом в регионе возводится все больше роскошных отелей и вилл. Квоты на строительство отдаются территориям, не имеющим надлежащих технологий канализации и очистки. Поэтому инвестиции в новые гостиницы не должны быть разрешены на курортах, где уже и так огромный номерной фонд, например в Анталье.
Бичом турецкой индустрии гостеприимства эксперт считает и систему «все включено». Последствие «шведских столов» в отелях – огромное количество пищевых отходов, которые выбрасываются и загрязняют окружающую среду. Можно не отказываться вовсе от популярного у гостей all inclusive, но предлагать блюда по меню, а не на линии раздачи.
«Как профессионал в сфере туризма я, конечно, хочу, чтобы туристы приезжали в нашу страну. Но я также желаю работать в этом секторе много лет, поэтому меня беспокоит незапланированное потребление существующих ресурсов», – подводит итог глава We Care All.
Несбыточные желания?
В обсуждении темы в тг-канале для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B» практически все его участники сошлись во мнении: у идей турецкого эколога мало шансов на реализацию.
Доходы от туризма слишком значимы для экономики Турции, чтобы сознательно идти на ограничение турпотоков. Кроме того, в стране огромная инфляция, лира стремительно падает, а въездной туризм приносит так нужную выручку в твердой валюте.
В комментариях представители туркомпаний напоминают, что та же тема отказа от «все включено» обсуждается в Турции не первый год, однако воз и ныне там. Система востребована у гостей и выгодна отельерам. Что касается ее модернизации, то в некоторых гостиницах и сейчас помимо «шведского стола» внедряют дополнительную возможность заказывать блюда по меню в некоторых ресторанах на территории – без дополнительной платы, в рамках all inclusive. Но, как правило, это предлагают дорогие отели, ведь обслуживание a la carte предполагает больший штат сотрудников и, соответственно, более высокие издержки.
Сомнительно, и что Турция из соображений охраны окружающей среды пойдет на ограничение строительства отелей в популярных туристических местах. Такие курорты, как Анталья, Белек, Кемер, Аланья, Бодрум, популярны у туристов десятилетиями, и именно в них есть смысл открывать дополнительные отели, а не в неизвестных отдыхающим регионах. Трудно представить, какие денежные вливания и маркетинговые усилия необходимы, чтобы простимулировать иностранных гостей поехать на отдых в незнакомые им локации.
Что такое «устойчивое развитие»
В 2015 году ООН принят программный документ – Концепция устойчивого развития. В последние годы оно становится модным международным течением, призывающим государства и бизнес заботиться не только о максимизации прибыли и минимизации издержек, а еще и о сохранении окружающей среды и ресурсов.
В туризме тренд устойчивого развития некоторые отельеры, в том числе турецкие, уже учитывают по собственной инициативе – без внешнего давления властей или общественных структур. Например, в дорогом гостиничном сегменте все больше востребована тема экоотдыха. Откликаясь на запросы гостей, в отелях отказываются от пластиковых трубочек для напитков, внедряют многоразовые емкости и диспенсеры вместо флаконов с косметикой, используют экологически чистые материалы в интерьере, мебели, для постельных принадлежностей и т. д.