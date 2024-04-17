«Аэрофлот» ограничит бортовое питание на рейсах из России на Сейшелы

«Аэрофлот» вынужден ограничить бортовое питание на рейсах из Москвы в Маэ и обратно, меню для пассажиров урежут. Это следует из внутренних инструкций авиакомпании для персонала, опубликованных в Телеграме.

Так, в бизнес-классе перестанут подавать клиентам салаты и супы, а на рейсе SU 245 (Маэ – Москва) в принципе откажутся от меню; в комфорте блюда будут загружать в касалетки, металлические столовые приборы заменят на пластиковые; в экономе еду будут разносить в снек-боксах, пассажиров оставят без закусок.

Судя по всему, в самолет будут сразу загружать питание как для рейса из России на Сейшелы, так и для обратного. В авиакомпании предупреждают сотрудников о необходимости строго соблюдать режим хранения питания, чтобы еда не испортилась во время полета или стоянки.

Также «Аэрофлот» составил список ответов для бортпроводников на вопросы пассажиров, которые будут недовольны новым подходом. Персоналу следует указывать, что «изменения в бортовом питании вызваны санкциями недружественных стран в отношении РФ».

«Авиакомпания работает над поиском возможных путей преодоления данных ограничений и возобновлением предоставления сервиса на привычном уровне», – так по инструкции следует отвечать пассажирам.

Отметим, что аналогичная проблема с питанием была у нацпера на рейсах в Гонконг. Местный кейтеринг якобы отказывался обслуживать борта перевозчика, опасаясь санкций. Тогда, кстати, тоже предлагалось загружать в самолет еду для пассажиров с учетом полета не только в Китай, но и обратно.