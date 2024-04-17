Россиянам раскрыли срок возможного полного восстановления авиасообщения в Дубае

Авиасообщение в Дубае может полностью восстановиться вечером в среду, 17 апреля. Срок возможного полного запуска рейсов в беседе с Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

© Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

«Рейсы начали летать, — заявила специалист. — Думаю, к вечеру начнется полное восстановление полетов».

Ранее сообщалось, что российские туристы не аннулируют туры в ОАЭ из-за обрушившихся на страну рекордных ливней. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, есть лишь корректировка дат вылета в популярное курортное государство.