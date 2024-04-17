Из Калининграда полетят самолеты до Турции

Авиакомпания Corendon Airlines планирует запустить чартерные рейсы из Калининграда в турецкий город Анталия, которые могут начать летать уже в конце мая.

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По информации Ассоциации туроператоров, полеты начнутся с 22 мая и продлятся по 26 октября. В неделю авиакомпания собирается выполнять по два рейса. Воспользоваться такой возможностью смогут только клиенты туроператора Fun&Sun, потому что другие компании пока не решились брать блоки мест.

Уточняется, что на борту будет 189 доступных кресел, а в стоимость билетов входит питание из сэндвича и горячего напитка. Пакетные туры из Калининграда до Анталии обойдутся в сумму не менее 91 тысячи рублей.

Кроме того, в аэропорту Калининграда уже удвоили число рейсов до Египта. Ранее стало известно, что почти в три раза больше россиян полетят на летний отдых в Турцию в этом году. Также были названы города, которые чаще выбирают туристы.