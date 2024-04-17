Оценено влияние рекордных ливней в ОАЭ на поездки россиян

Российские туристы не аннулируют туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за обрушившихся на страну рекордных ливней. Влияние непогоды на поездки россиян оценили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), передает «Интерфакс».

Так, по словам вице-президента объединения Дмитрия Горина, есть лишь корректировка дат вылета в популярную курортную страну.

«Глубина бронирования остается на прежнем уровне, это природное явление, которое очень редко бывает в Эмиратах, поэтому проблема будет решена за один — два дня», — добавил он.

Более того, специалист отметил, что туроператоры остаются на связи с организованными туристами, их заселяют в отели до возобновления рейсов.

Ранее сообщалось, что эмиратская авиакомпания Flydubai частично возобновила полеты из Международного аэропорта Дубая. Уточняется, что Flydubai возобновила полеты с 10:00 по местному времени 17 апреля. Некоторые рейсы планируется выполнить из второго терминала аэропорта после 20:00, а часть — из третьего терминала после полуночи.