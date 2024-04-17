Туристка больше месяца не может вернуть потерянный багаж

В неприятную ситуацию попала российская туристка, которая в начале марта отправилась из Москвы в сицилийскую Катанию рейсами авиакомпании Turkish Airlines.

«Из Внуково долетела до Антальи, потом в Стамбул, а затем уже на Сицилию. И в аэропорту Катании выяснилось, что мой багаж потерялся. Все перевернули, все камеры посмотрели – бесполезно», – рассказала Людмила корреспонденту TourDom.ru.

Она сразу обратилась к представителю авиакомпании, написала заявление, был оформлен соответствующий акт, однако по горячим следам проблему решить не удалось – чемодан не нашелся.

Нет никакой информации и сегодня, когда с момента перелета прошло уже 38 дней и Людмила вернулась в Россию. Женщина даже пыталась самостоятельно разыскать чемодан на обратном пути.

«В Анталье у меня было время между рейсами, зашла в отдел розыска багажа, искали его 1,5 часа, но увы», – сказала она.

Попыталась что-то выяснить во Внуково, но также безрезультатно. У Людмилы есть подозрение, что чемодан застрял в Стамбуле, а проблемная ситуация могла произойти, по ее мнению, из-за того, что в Анталье пассажирка переходила из международного сектора аэропорта во внутренний, а в Стамбуле – в обратном направлении.

Людмила регулярно пишет обращения в Turkish Airlines, но авиакомпания ограничивается отписками – мол, ждите. При этом с момента перелета прошло уже более 21 дней, а значит, по авиационным правилам, багаж считается утерянным и положена компенсация со стороны перевозчика. Хотя, что интересно, на сайте Turkish Airlines багаж до сих пор имеет статус «в поиске».

По словам юристов, в случае, если ясно, что багаж утерян, авиакомпания обязана компенсировать ущерб. При этом его размер нужно будет подтвердить – чеками, свидетельскими показаниями и т. д.

«Если же добровольно требование не будет удовлетворено, в судебном порядке также можно требовать взыскание неустойки, компенсации морального вреда, штрафа», – пояснил TourDom.ru юрист Игорь Косицын.

Но может случиться, что багаж найдут, и тогда туристке останется рассчитывать только на штраф, который, согласно Воздушному кодексу РФ, не может превышать половину стоимости перевозки и исчисляется с 1 апреля из расчета 100 руб. за каждый час просрочки (до 1 апреля, кстати, эта сумма была 25 руб. в час). Кроме того, как пояснил Игорь Косицын, пассажирка может по регламенту ЕС подать претензию в соответствии с применимым законодательством в месте назначения перевозки, но ей нужно будет подавать требование по месту нахождения перевозчика. «В этом случае максимальная компенсация за утерю багажа при перелете из ЕС или в страны ЕС составляет 1500 долларов», – добавил юрист.

Людмила очень надеется, что чемодан все-таки найдется.

«И дело не в деньгах и не в вещах, – говорит она, – а в том, что у меня в чемодане осталась карта памяти с фотографиями и видео. Фактически – вся моя жизнь».

Редакция TourDom.ru направила авиакомпании официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.