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Десятки россиян остались без багажа после рейса из Таиланда

Десятки российских туристов остались без багажа после рейса из Таиланда. Об этом пишет портал TourDom.

Десятки россиян остались без багажа после рейса из Таиланда
© РИА Новости

С проблемой столкнулись россияне, которые вечером во вторник, 16 апреля, прибыли в Санкт-Петербург с Пхукета. По словам очевидцев, около 100 пассажиров не обнаружили своих вещей на ленте выдачи багажа в аэропорту Пулково.

После продолжительного перелета им пришлось провести еще несколько часов в аэропорту, чтобы подать заявления о розыске багажа. Об истинных причинах случившегося путешественники узнали через несколько часов после посадки.

Оказалось, что из-за сильного встречного ветра сотрудники авиакомпании решили оставить часть чемоданов на популярном тайском курорте. Отмечается, что подобные погодные условия могли бы привести к повышенному расходу топлива.

Перевозчик пообещал туристам доставить их вещи в Северную столицу в ближайшее время транзитом через Москву. Багаж развезут по адресам, которые указали пассажиры.

«Особенно порадуются те, кто через пару дней получат свои чемоданы с фруктами», — иронизируют путешественники.

Ранее летевший в Москву самолет со 188 пассажирами на борту резко сменил курс и экстренно сел в другом месте. Нештатная ситуация произошла с воздушным судном, следовавшим из Калининграда в российскую столицу, во вторник, 16 апреля.

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