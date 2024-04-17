Эксперт озвучил причину непогоды в Эмиратах

Смена климата и глобальное потепление вызывают аномально холодную погоду в широтах, где обычно стоит жаркая погода. Таким мнением поделился климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

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По мнению спикера, искусственные дожди, которые вызывают в Дубае, не имеют отношения к мощной непогоде, обрушившейся на ОАЭ. Сильные изменения в климате являются следствием глобального потепления. Перестройка в циркуляции атмосферы идет регулярно, в результате чего сложно спрогнозировать, где природа преподнесет новый сюрприз.

Эксперт добавил, что погодные условия из-за глобального потепления сильно повлияли на мировой климат. Поэтому в экваториальных широтах происходят серьезные перемены. Кроме того, активность на Солнце, которая в последнее время очень заметна, также влияет на общую климатическую ситуацию. Следствием этого стало повышение температуры Мирового океана, рост температурных показателей в Арктике, изменение общей циркуляции атмосферы. Поэтому дожди в пустынной области — это тоже одно из последствий такого явления, заключил специалист.