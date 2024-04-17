Минэкономразвития РФ попросило Генконсульство помочь туристам в аэропорту Дубая

Минэкономразвития РФ запросило у Генконсульства России в Дубае информацию о мерах помощи находящимся в аэропорту эмирата самостоятельным российским туристам, в частности, обратило внимание на необходимость предоставления им питания и воды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Министерство экономического развития РФ запросило информацию у Генерального консульства России в Дубае касательно мер, предпринимаемых для оказания помощи индивидуальным российским туристам (путешествующим не по путевке), находящимся в Дубае. Речь идет о тех туристах, которые на данный момент находятся в аэропорту эмирата и не могут вернуться в страну. В частности, обращено внимание на необходимость предоставления питания и воды таким туристам", - говорится в сообщении.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила официальные письма в авиакомпании Emirates, Flydubai, Air Arabia, "Уральские авиалинии" с просьбой оказать оперативное и максимальное содействие туристам, оказавшимся в аэропортах ОАЭ без надлежащего сервиса. В ассоциацию поступило несколько десятков обращений от туристов, которые не получают никакой информации от представителей авиакомпаний. Также им не предоставляется вода и питание, отметили в АТОР.