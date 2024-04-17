Около 40 тыс. россиян посетили север Кипра в 2023 году

Около 40 тыс. российских граждан посетили северную часть Кипра в 2023 году. Такие данные привел вице-премьер, министр по делам туризма, культуры, молодежи и защиты окружающей среды в правительстве самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Фикри Атаоглу, выступая в местном парламенте.

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По его словам, "наибольшее число иностранных гостей, помимо Турции, приезжает из России".

"В прошлом году северную часть Кипра посетили, воспользовавшись услугами турагентств, 40 тыс. гостей из России",- добавил он.

Власти Республики Кипр закрыли свое воздушное пространство для самолетов из РФ, присоединившись к антироссийским санкциям Евросоюза. В этой связи многие россияне переориентировались на северную часть острова как место своего отдыха. В декабре 2023 года лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий пост президента ТРСК, призвал установить прямое авиасообщение между его территорией и Россией. На севере Кипра сейчас проживают свыше 50 тыс. россиян.

Русскоязычная община острова неоднократно призывала власти Республики Кипр восстановить прямое авиасообщение с Россией, обращая, в частности, внимание на гуманитарный аспект проблемы. В последнее время появились новые маршруты, по которым можно добраться до острова, в частности, через Иорданию и Грузию. Власти в Никосии рассчитывают в этом году открыть прямые авиарейсы между Кипром и Казахстаном.