Авиакомпания Fly Dubai отменила рейс в Волгоград

Вечерний рейс авиакомпании Fly Dubai из Дубая в Волгоград и обратно отменен. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь АО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

© РИА Новости

"Решением авиакомпании (Fly Dubai - прим. ТАСС) рейс в Дубай 17 апреля отменен", - сказала Голодова.

Согласно информации с онлайн-табло аэропорта, отмены рейсы Дубай - Волгоград на 22:20 и Волгоград - Дубай на 23:20.

Как сообщал в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, сложности в работе аэропортов Дубая, произошедшие на фоне наводнения из-за ливня вечером во вторник, сказались на регулярности полетов некоторых российских перевозчиков в Объединенные Арабские Эмираты и обратно.

В ночь на вторник ОАЭ накрыли редкие для засушливого региона проливные дожди, которые продлятся до среды. По данным Национального метеорологического центра ОАЭ, на территории страны выпало самое большое количество осадков за последние 75 лет. Из-за обильных осадков в ОАЭ оказались затопленными крупные автомагистрали и располагающиеся в низинах улицы.