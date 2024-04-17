В Минске видят будущее белорусско-российской туриндустрии в туристических поездах

Белоруссии и России необходимо работать над восстановлением объемов пассажирского железнодорожного сообщения и организовывать рейсы туристических поездов. Об этом заявил заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик.

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"К сожалению, мы пока не восстановили железнодорожные маршруты, которые существовали до 2020 года, над этим нам нужно работать. Туристические поезда - за этим будущее", - сказал он на проходящем в Минске II Российско-белорусском туристическом конгрессе, генеральным информационным партнером которого выступает ТАСС.

Замминистра напомнил о том, что "2023 год стал рекордным по многим показателям развития туристической сферы".

"Нашу страну посетило более 5 млн туристов из Российской Федерации. Увеличилось количество организованных туристов, которые путешествуют через туристические компании. Эта цифра составила 223 тыс., что порядка на 40% больше, чем в прошлом году. Если брать статистику, то мы давно превысили рекордный 2019 год", - сказал Андрейчик, подчеркнув необходимость дальнейших шагов по развитию туристической логистики.

"Сегодня из Республики Беларусь авиасообщением связаны 16 регионов Российской Федерации. Много это или мало? Конечно, мало. Если мы говорим о комплексном развитии туризма, <...> мы видим, что запрос гораздо больше. И, по мнению Министерства экономического развития Российской Федерации, потребность в авиасообщении с Республикой Беларусь более 30 регионов высказывали", - отметил замглавы белорусского министерства.

Андрейчик указал на необходимость унификации законодательств двух стран в сфере туризма, синхронизации нормативно-правовой базы.

"Мы работу эту начали, <...> но, к сожалению, сегодня есть много препятствий, пускай они и небольшие, локальные, над которыми мы должны работать", - рассказал он.

Задачи сотрудничества

В числе задач развития сотрудничества Белоруссии и России в туристической отрасли замминистра назвал реализацию совместных проектов в сфере туризма, в том числе в рамках соглашения о взаимном признании виз, выданных гражданам третьих стран.

"Это соглашение ратифицировано, сейчас технически отрабатываются между ведомствами двух стран вопросы начала действия этого соглашения", - напомнил он.

Также в качестве основных направлений сотрудничества Андрейчик обозначил создание туристических кластеров на приграничных территориях двух стран, проведение мероприятий по привлечению инвестиций в туриндустрию, выработку единых профессиональных стандартов в области туризма, реализацию совместной маркетинговой политики, создание союзных информационных центров и синхронизацию подходов в области статистики и обмена отраслевыми данными.

Второй российско-белорусский туристический конгресс проходит в Минске 17-20 апреля. 18-20 апреля площадкой мероприятия станет 26-я Международная выставка-ярмарка туристских услуг "Отдых-2024". В этом году в профессиональном форуме, помимо Белоруссии и России, примут участие представители Киргизии, Кубы, Палестины, Туркмении, Турции и Узбекистана. За прошедший год значительно увеличилось количество участвующих в выставке регионов России - с 11 до 27. Впервые будут представлены все 118 районов Белоруссии.