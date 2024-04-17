«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» принимают все меры для перевозки пассажиров из Дубая

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" предпринимают все меры для скорейшей перевозки пассажиров из Дубая и обратно. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Сложности в работе аэропортов Дубая, произошедшие на фоне наводнения из-за ливня вечером во вторник, 16 апреля, к сожалению, сказались на регулярности полетов некоторых российских перевозчиков в ОАЭ и обратно. В частности, авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" предпринимают необходимые меры для скорейшей перевозки пассажиров задержанных рейсов по маршруту Москва - Дубай - Москва", - отмечается в сообщении.

Международный аэропорт Дубая, один из крупнейших транспортных хабов в мире, не принимает самолеты до улучшения погодных условий.