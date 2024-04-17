Flydubai частично возобновила полеты из Дубая

Эмиратский лоукостер Flydubai частично возобновил полеты из Международного аэропорта Дубая, который оказался парализован из-за последствий проливных дождей. Об этом ТАСС сообщил представитель авиакомпании.

© Unsplash

"Авиакомпания Flydubai возобновила частичные операции из Международного аэропорта Дубая (DXB) с 10:00 по местному времени (09:00 мск - прим. ТАСС). Отдельные исходящие рейсы будут выполняться из второго терминала Международного аэропорта Дубая (DXB) после 20:00, а рейсы из третьего терминала планируется возобновить после полуночи", - говорится в сообщении.

Перевозчик рекомендовал пассажирам приезжать в аэропорт только после того, как они убедятся, что их рейс будет выполнен, уточнив расписание на сайте авиакомпании. Клиенты, чьи рейсы были отменены, могут рассчитывать на компенсацию в полном объеме, уточнил представитель Flydubai. Пассажирам, которые приобрели билеты через туристического агента, следует связаться с ним напрямую, чтобы узнать о возможности возврата денег или повторного бронирования.

Ранее Международный аэропорт Дубая сообщил, что не будет принимать самолеты до улучшения погодных условий. Авиакомпания Emirates приостановила регистрацию пассажиров, вылетающих из Дубая, с 08:00 по местному времени до полуночи в связи с операционными проблемами, вызванными неблагоприятными погодными условиями. Лоукостер Air Arabia также отменил или перенес большую часть своих рейсов. Национальный перевозчик Etihad Airways предупредил о возможных изменениях в расписании.