На Объединенные Арабские Эмираты обрушились дожди: таких сильных осадков в стране не было последние 75 лет. Из-за непогоды авиаперевозчики отменили рейсы, тысячи российских туристов не могут попасть в страну или вылететь из нее. Авиакомпания Emirates приостановила регистрацию пассажиров, вылетающих из аэропорта Дубая, с 8 утра по местному времени до полуночи 17 апреля.

Когда ситуация стабилизируется и что туристам делать при отмене рейса из-за непогоды, «Парламентской газете» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

- Артур Сиракович, сколько туристов сейчас ожидают свои рейсы?

- Аэропорт Дубая приостановил прием и отправку воздушных судов до 12 ночи 17 апреля. По данным на 16 апреля, около 2,5 тысячи российских туристов ожидают свои рейсы в Эмиратах. Примерно такое же количество должно вылететь в ОАЭ. Аэропорт Шарджи частично работает, но возникают существенные задержки приема и отправки судов из-за ухода части бортов на запасные аэродромы. Я думаю, что понадобятся еще сутки-двое, чтобы ситуация нормализовалась.

На Эмираты обрушились небывалые осадки: парализовано дорожное движение, работа наземных служб в аэропортах. К этому оказались не готовы ни авиакомпании, ни коммунальные службы, но они справляются с проблемами быстро. Подобная ситуация с закрытием аэропорта из-за дождей на моей памяти случилась первый раз.

- Что делать туристам, если рейс отменили из-за непогоды, к кому обращаться в аэропорту?

- Нужно обратиться к представителю авиакомпании. Но количество пассажиров, отбывающих из Эмиратов и прибывающих в страну, может приближаться к ста тысячам. Поэтому центры связи с пассажирами перегружены. Но туристы вправе рассчитывать на бесплатный перенос рейса, а также на питание и размещение, если они еще не прошли в стерильную зону. В ином случае ее надо покинуть, дождаться багажа, а с этим сейчас тоже возникают сложности.

Скорее всего, компенсировать потерянные ночи отдыха путешественникам никто не будет: в этом случае действует норма форс-мажора, это его классический пример. Максимум — авиаперевозчики вернут туристу затраты на питание, такси, бронирование одной-двух ночей в отеле за свой счет. Форс-мажор не освобождает стороны от исполнения обязательств. Но он не позволяет штрафовать за неисполнение.

Напомню, авиакомпании будут руководствоваться международными авиационными правилами. Они гласят: в случае задержки, отмены и переноса рейсов, связанных с безопасностью полетов, как в данном случае, штрафные санкции к перевозчикам также не применяют. Если из-за непогоды вам отменили рейс, вас отправят в место назначения, компенсируют билет, купленный за свой счет. Но наказать авиаперевозчика за то, что куда-то не успели и не воспользовались каким-то услугами, вы не сможете.

- Помогают ли туроператоры разрешать возникшие проблемы?

- Операторы стараются размещать туристов, продлевать размещение за свой счет и компенсировать те услуги, которые входят в зону их ответственности. Вчера туристы не смогли добраться из аэропорта и отбыть в него на трансфере и воспользовались такси. Вот в этом случае услуги такси будут компенсированы, а стоимость неиспользованной услуги возвращена.