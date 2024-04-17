«Таксисты обнаглели». В Дубае туристы не могут добраться до аэропорта

Пока в аэропортах Дубая шумно и нервно – столпотворение из-за задержанных рейсов, в самом городе ситуация приходит в норму. Погода уже налаживается, рассказывают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Светит солнце, а о вчерашнем потопе в некоторых районах города напоминают только большие лужи и вода, оставшаяся на балконах отелей. В сети мелькают фотографии с пляжей – народ уже купается и, кажется, ничего не напоминает о вчерашнем апокалипсисе. «Потихоньку возобновляются экскурсии», - сказал TourDom.ru руководитель туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов.

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Однако проблем еще хватает, в частности, с транспортным сообщением. Ограничено движение на главной в Дубае улице Шейха Зайеда, а вот по Джумейра роуд, которая тянется вдоль самого большого пляжа, проехать можно относительно спокойно. Также ограничены некоторые съезды с магистралей. Из-за проблем с автомобильным движением не могут добраться до самолетов даже экипажи вылетающих рейсов.

Не все просто и с метрополитеном. По последним данным от Управления дорог и транспорта Дубая (RTA), «зеленая ветка работает от станции Etisalat до Abu Hail и от станции Creek до станции Al Ras», а до пострадавших станций обеспечено автобусное сообщение. При этом, как пишут пользователи дубайских чатов, кое-где еще откачивают воду. Хотя, по словам Дмитрия Арутюнова, само метро не затопило, пострадали лишь подъездные пути к некоторым станциям.

Есть сложности и с такси. Вызвать машину подчас попросту невозможно, вот одно из сообщений туристов: «Сегодня рейс в Москву в 15:30, не знаем, как добраться до аэропорта, такси нет». И подобных жалоб довольно много. Другие водители согласны перевезти, но – за круглую сумму. «Таксисты обнаглели, просят с Дубай молла до Марины 3 тыс. дирхамов (76,9 тыс. руб. – Ред.). Такие люди в Дубае живут…» – жалуется одна из туристок.

Напомним, вчера Дубай из-за ливней буквально затопило, движение транспорта практически остановилось, работа аэропортов была частично прекращена. Большое число рейсов задерживается. Сегодня утром авиакомпания Emirates выпустила заявление, что приостанавливает регистрацию для вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8 утра до полуночи.