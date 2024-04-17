Белоруссия вошла в топ-10 популярных туристических направлений у россиян

Белоруссия вошла в топ-10 популярных направлений у россиян, а в 2023 году турпоток вырос на 140%, до рекордного уровня. Об этом говорится в приветствии генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова участникам Второго российско-белорусского туристического конгресса.

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"Прошлый год стал рекордным по туристическому потоку - он вырос на 140%. Взаимное погружение в историю и культуру наших братских народов дает мощный стимул интеграционным процессам в Союзном государстве. Беларусь сейчас входит в топ-10 популярных направлений у россиян", - говорится в обращении, которое зачитал заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов.

Кондрашов подчеркнул, что "ТАСС уделяет самое серьезное внимание популяризации туризма в России". "Давно зарекомендовал себя информационно-познавательный проект "Это Кавказ", который дает возможность познакомиться с инвестиционным потенциалом, культурой, историей и увлекательными маршрутами для путешествий по регионам Северного Кавказа. О красотах, неповторимом колорите и достопримечательностях рассказывают спецпроекты "Алтайский край", "Снег и тропики" о курортах Краснодарского края, "Крым. Один такой", "Ставропольский край: земля, по которой прошел Великий шелковый путь", "Русская Балтика" о Калининградской области, "Арктика" и многие другие", - напомнил он в приветствии.

Также гендиректор ТАСС отметил посвященный республике спецпроект агентства "Неизведанная Беларусь".

"Уверен, что и в этом году конгресс будет очень успешным. ТАСС выступает генеральным информационным партнером Второго российско-белорусского туристического конгресса. От всей души желаю участникам конгресса продуктивной работы, интересных дискуссий и новых проектов!" - подчеркнул гендиректор ТАСС.

II Российско-белорусский туристический конгресс проходит в Минске 17-20 апреля. 18-20 апреля площадкой мероприятия станет 26-я Международная выставка-ярмарка туристских услуг "Отдых-2024". В этом году в профессиональном форуме, помимо Белоруссии и России, примут участие представители Киргизии, Кубы, Палестины, Туркмении, Турции и Узбекистана. За прошедший год значительно увеличилось количество участвующих в выставке регионов России - с 11 до 27. Впервые будут представлены все 118 районов Белоруссии.