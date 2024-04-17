Шри-Ланка ввела новые визовые правила

Шри-Ланка с сегодняшнего дня внедрила новую визовую систему. Изменения произошли по срокам виз, их стоимости и правилам выдачи. С 17 апреля прекращено оформление электронного разрешения на поездку ETA, вместо него необходимо получить е-визу. Информация о процедуре опубликована на новом онлайн-портале.

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Для российских туристов изменений пока нет: они по-прежнему могут въехать в страну без оплаты по однократной туристической визе на 30 дней. Срок действия стандартной туристической визы – 180 дней с лимитом пребывания 60 дней и возможностью повторного въезда. Ее стоимость – 75 долларов.

Многократная годовая гостевая виза стоит 200 долларов. По ней ограничение непрерывного пребывания в стране установлено в 90 дней. Двухлетняя виза с многократным въездом имеет лимит в 180 дней, за нее надо отдать 300 долларов. Новшество также предусматривает 5- и 10-летние визы с выездом из страны каждые 180 дней. За такие разрешения просят 500 и 1 тыс. долларов соответственно.

Кроме обязательной платы за обслуживание в 18,5 долларов могут быть еще дополнительные комиссии, предупреждают на официальном сайте. Кроме гостевой визы иностранцы могут также претендовать на получение ВНЖ, ПМЖ и оформлять транзитную визу.

Ранее «ТурДом» писал, что для россиян на Шри-Ланке не отменили с 1 апреля бесплатный въезд в страну, который действовал с осени прошлого года. До последнего времени за 30-дневную туристическую визу иностранцам необходимо было заплатить 60 долларов по прилете в аэропорту или 50 – за заранее оформленное разрешение.