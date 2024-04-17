АТОР: лидерами по турпотоку в Россию в 2024 году станут Китай и Вьетнам

Странами - лидерами по туристическому потоку в Россию в 2024 году станут Китай, Вьетнам, Индия, Индонезия, ОАЭ, Катар и Иран. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

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"Туроператоры сообщают о росте организованного въездного турпотока в Россию в 2024 году. Лидером по турпотоку в Россию в этом году станет Китай. В передовиках грядущего туристического сезона также Вьетнам, Индия, Индонезия, ОАЭ, Катар и Иран. Хорошие перспективы туроператоры видят у Таиланда, стран СНГ", - говорится в сообщении.

В летний период, на который приходится пик туристического сезона в России, до 80% туров приходится на Москву и Санкт-Петербург. При этом иностранные туристы едут не только в две столицы, но и на Байкал, в Казань и Тюмень. Приморье также привлекает туристов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Если в прошлом году до 80% иностранцев приезжали только с целью бизнеса, то сейчас и туроператоры ждут группы экскурсионных туристов. Росту числа интуристов способствует восстановление безвизового режима для туристических групп. Большой вклад вносят и индивидуальные туристы - они могут получать электронные визы, которые теперь действуют для граждан из 55 стран, добавили в ассоциации.

Ранее вице-президент АТОР по въездном туризму Александр Мусихин сообщил, что организованный турпоток иностранцев в РФ в 2024 году может вырасти в три-четыре раза по сравнению с прошлым годом. По данным Росстата, число поездок иностранных туристов в Россию в январе - марте 2024 года увеличилось на 42,96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,03 млн.