Туры на Мальдивы летом обойдутся на 25-45% дешевле, чем зимой

С наступлением мая, туроператоры анонсировали сезонное снижение стоимости проживания на Мальдивах, которое продлится до октября, согласно АТОР. Это снижение связано с началом муссонного сезона, характеризующегося более влажной погодой и увеличением вероятности дождей, как уточнили эксперты Coral Travel.

Представители ITM group и Space Travel отмечают, что максимальные скидки до 30–40% доступны в мае и июне. В то же время, «Русский Экспресс» и FUN&SUN сообщают, что в некоторых отелях скидки достигают 60–70%. В летние месяцы значительные скидки предлагают как бюджетные, так и премиальные отели, варьируя от 30 до 40%, благодаря чему повышается спрос на люксовое размещение из-за привлекательных цен, пишет Центральная Служба Новостей.

Отели на Мальдивах вводят дополнительные бонусы вроде бесплатного трансфера, апгрейда номеров и питания, размещения детей без оплаты и даже проведения свадебных церемоний в подарок. Курорты Club Med предлагают до 20% скидки в рамках летней распродажи.

Ведущие туроператоры, включая Coral Travel и FUN&SUN, предоставляют специальные предложения на майские праздники с существенными скидками на размещение, позволяя экономить от 25% до 45% в пятизвездочных отелях, включая Kandima Maldives и Le Meridien Maldives Resort & Spa.

Хотя цены на авиабилеты и трансферы остаются без изменений, итоговая стоимость отдыха на Мальдивах в мае—июле обычно на 25–45% ниже, чем в пик сезона. Лето также благоприятно для занятий водными видами спорта, такими как дайвинг и снорклинг, морских экскурсий и SPA-процедур, при этом осадки редко мешают пляжному отдыху, обычно выпадая ночью. Более того, это время идеально подходит для наблюдения за миграцией мант и акул.

В итоге, благодаря сезонным скидкам и дополнительным предложениям от отелей и туроператоров, Мальдивы становятся привлекательным направлением для летнего отпуска, предлагая незабываемый отдых с экономией.