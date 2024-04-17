Турбизнес Турции оценил последствия возможной войны у границ

Незавершенность вооруженного противостояния между Израилем и Ираном вызывает обеспокоенность в туристической индустрии Турции. Профессионалы туризма считают, что «если будет война, сезон закончится, не успев начаться», но тем не менее надеются на лучшее.

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Руководство израильской армии уже разработало ответ на ракетную атаку со стороны Ирана, сообщает в среду, 17 апреля, издание Jerusalem Post. Источники газеты утверждают, что теперь руководство Израиля определяет точную дату нанесения удара. От масштаба «ответки» зависит вся геополитическая ситуация в регионе. На этом фоне представители туристического бизнеса Турции поделились своими настроениями о происходящем.

Общее мнение предсказуемо: Турция на северо-востоке граничит с Ираном, поэтому вооруженный конфликт в соседней стране, естественно, ни к чему хорошему не приведет.

«Война распространяется по всему Ближнему Востоку. У нас уже было много граждан, которые не смогли вернуться из отпуска, потому что соседние страны закрыли воздушное пространство. На туризм влияет любой негатив. Даже возможность конфликта рядом с нами положила бы конец курортному сезону, который в случае войны даже не начнется», – считает вице-президент Фонда содействия туризму Аланьи Мехмет Дахаоглу.

Обеспокоенность высказывает и президент Ассоциации туристических операторов Конаклы Али Оркан. Он уверен, что в случае продолжения военного противостояния последствия для турецкой туриндустрии будут крайне негативными.

«К сожалению, последние события на Ближнем Востоке беспокоят нас, профессионалов туризма, а также всю страну», – отметил он.

Впрочем, сохраняется надежда, что кризис не продлится долго.

С призывом не впадать в панику и настраиваться на минимальные потери для отрасли выступает член правления Турецкого агентства по развитию туризма (TGA) Шюкрю Цимрин.

«Какие бы потрясения ни происходили в нашем регионе, мы справляемся с вызовами», – подчеркнул он, приводя в качестве примера прошлогодние разрушительные землетрясения в апреле и мае.

Хоть они и были вдали от туристических регионов, существовала опасность срыва летнего сезона, но этого не произошло.

«Наша способность маневрировать против кризисов находится на самом высоком уровне. Это служит страховкой для турецкого туристического бизнеса», – считает Цимрин.

Он уверен, что поставленные цели – 60 млн туристов и 60 млрд долларов дохода в 2024 году – будут достигнуты.

После ракетного удара Ирана по Израилю TourDom.ru рассказал о настроениях российских туристов, которые в ближайшее время собираются отдыхать в Египте, ОАЭ и на других южных направлениях.