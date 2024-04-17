Российские туристы вынужденно переночевали в аэропорту Шарджи

Рейс авиакомпании Air Arabia из Шарджи в Москву, который должен был отправиться 16 апреля в 21:20, все еще не вылетел. Все пассажиры провели ночь на стульях в здании терминала. Об этом редакции TourDom.ru сообщил один из туристов.

© tourdom.ru

Сбой в расписании произошел из-за непогоды в ОАЭ: Эмираты буквально затопило. Отправление рейса Air Arabia в Москву несколько раз переносили, в последний раз на 9 часов утра. Но даже в это время он не вылетел.

Пассажиры были вынуждены переночевать на стульях в терминале аэропорта. «Люди разбиты, устали. У маленьких детей закончились питание и подгузники», – написал турист.

По его словам, авиакомпания не выходит на связь с пассажирами и не предоставляет информацию о том, когда состоится рейс. «Наши мужчины пытаются что-то узнать, но никто не может ничего сказать, поймать представителя перевозчика невозможно».

Водой и питанием пассажиров не обеспечили: «За талонами на завтрак нужно было идти ночью. Некоторые ходили, но там творилось что-то невероятное – огромные очереди. Большинство не пошли».

В Москве рейс G9 956 должен был приземлиться в 01:50 17 апреля. Сейчас на онлайн-табло аэропорта Домодедово он значится как отмененный. Задержка составляет уже более 14 часов.

Редакция направила запрос в авиакомпанию Air Arabia.

Обсуждая ситуацию, подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» проводят сравнения. «Наши туристы находятся в аэропорту Дубая. Авиакомпания flydubai выдала им багаж, пассажиров вывели из зоны вылета, и они ждут, пока офисы начнут работать».

16 апреля аэропорт Дубая временно прекращал прием рейсов, правда, вылеты выполнялись в штатном режиме. Из-за ливней город буквально затопило. Российские авиакомпания сообщили об отмене рейсов в Дубай 16 апреля и возможной корректировке полетов 17-го числа.

Сейчас, по словам пассажира, погода в Шардже наладилась, светит солнце.