Россиянин побывал в Венесуэле и рассказал о «дышащих на ладан» местных машинах

Российский тревел-блогер побывал в Венесуэле и рассказал о местных машинах, которые «рассыпаются на глазах» и «дышат на ладан». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

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Автор публикации видел ржавый разваливающийся грузовик без дверей в кабине, который в венесуэльской деревне используют в качестве маршрутки. Кроме того, по его словам, в стране много старых американских автомобилей, оставшихся с того периода, когда у Венесуэлы были хорошие отношения с США и они активно торговали друг с другом.

«Многие уже и не в состоянии ездить. Но их эксплуатируют, как говорится, до последнего. Сначала по назначению, а затем — в качестве доноров на запчасти, складов или даже временного жилья», — заметил россиянин.

Путешественник добавил, что по некоторым машинам сложно сразу определить, заброшены они или еще на ходу.

«В такое чудо прямо на твоих глазах может запрыгнуть парень в шортах и майке, она затрясется, закряхтит, выпустит облако черного дыма и, дернувшись, поедет», — удивился он.

Ранее тревел-блогер побывал в венесуэльском селе и отметил, что российские деревни по сравнению с местными — центры цивилизации. Он пояснил, что жители там обходятся минимумом вещей, а в магазинах практически ничего не продается.