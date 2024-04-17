Регистрацию на рейсы Emirates из Дубая приостановили из-за погоды

Авиакомпания Emirates приняла решение о временной остановке регистрации для вылетающих из международного аэропорта Дубая с 08:00 утра и до полуночи из-за погоды. Об этом в среду, 17 апреля, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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Проблемы вызваны погодой и дорожными условиями. Клиентам Emirates предложили связаться со своими агентами по бронированию или посетить сайт компании для повторного бронирования.

При этом посетителей, прибывающих в Дубай и уже находящихся в пути, будут продолжать оформлять, передает Emirates в социальной сети X (бывшая Twitter).

На Объединенные Арабские Эмираты обрушились сильнейшие ливни, из-за которых оказались затоплены многие дороги. Управление по ликвидации чрезвычайных ситуаций рекомендовало местным жителям оставаться в своих домах. Сотрудников государственных структур при этом призвали работать из дома, а школы перешли на дистанционную работу. Газета Khaleej Times отдельно подчеркнула, что сильнее всего от непогоды пострадал Дубай.

Международный аэропорт Дубая накануне сообщил, что возобновляет прием и отправку авиарейсов после того, как на некоторое время прерывал работу из-за ливня, который привел к наводнениям.