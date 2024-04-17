Около 700 тыс. россиян посетили Таиланд с начала 2024 года

Порядка 700 тыс. граждан РФ посетили Таиланд с начала 2024 года, это третье место по числу посещений королевства среди всех национальных групп иностранных туристов. Соответствующие данные распространило Министерство туризма и спорта Таиланда.

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По его данным, с 1 января по 14 апреля в Таиланде побывали в общей сложности 10,7 млн иностранцев, благодаря чему экономика страны получила доход в размере 518 млрд батов ($13,6 млрд). Больше всего иностранных граждан приехало из Китая - 2 млн человек, из соседней Малайзии - 1,4 млн, из России - 695,6 тыс., из Южной Кореи - 619 тыс., из Индии - 547 тыс.

Согласно статистике, туристический поток из России несколько сократился за последние недели в связи со скорым завершением высокого туристического сезона, который длится в Таиланде с ноября по апрель. Если в феврале - марте каждую неделю в Таиланд приезжали 45-50 тыс. россиян, то сейчас этот показатель равен 35 тыс.

В 2023 году Таиланд принял 1,48 млн россиян, которые по итогам года заняли пятое место среди всех национальных групп туристов, посетивших королевство. При этом турпоток из России в Таиланд вышел на допандемийный уровень. Ранее корреспонденту ТАСС заявили в управлении страны по туризму, что в этом году Таиланд рассчитывает принять 1,6 млн российских граждан.

С 1 ноября прошлого года россияне могут приехать в Таиланд с возможностью безвизового пребывания до 90 дней. Принятое в одностороннем порядке таиландским правительством правило будет действовать до 30 апреля включительно, после чего безвизовый режим для россиян будет ограничен 30 днями.