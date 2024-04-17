Россиян могут заставить дышать в трубочку перед полетом: разбор инициативы

Российские депутаты обратились к министру транспорта Виталию Савельеву с предложением ввести в аэропортах страны практику по проверке выпивших авиапассажиров с помощью алкотестеров перед посадкой на борт. Законопроект еще не внесен в Госдуму, но уже вызвал большие общественные споры.

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«ФедералПресс» постарался разобраться в сути проекта и выяснить, насколько наша страна действительно нуждается в подобном законе.

Кому хотят запретить доступ на борт самолета: суть поправок в закон

Сторонники нововведения утверждают, что такой шаг поможет предотвратить конфликты во время полета и облегчит работу сотрудникам авиакомпаний по выявлению дебоширов в состоянии алкогольного опьянения. Другая же сторона обсуждений, в том числе и сами авиакомпании, сомневается в целесообразности новой практики.

Вспоминается случай на борту самолета, следовавшего из Москвы в Якутск. Одним из пассажиров оказался подвыпивший участник СВО, который летел в отпуск домой. С самой посадки поведение мужчины не понравилось персоналу самолета авиакомпании S7 настолько, что последние вызвали наряд полиции, чтобы вывести военного. Боец в итоге увидел родных, но лишь потому, что все остальные пассажиры отстояли его право попасть домой в Якутию единственным возможным видом транспорта, пусть и в состоянии алкогольного опьянения.

В случае принятия закона о проверке пассажиров алкотестерами перед полетом у военнослужащего, месяцами видевшего ужасы в ходе СВО и решившего немного расслабиться в отпуске, не было бы даже шанса попасть на борт. И добраться до родных на Дальнем Востоке.

Кому мешает алкоголь на борту самолета и как запрет отразится на ценах

По мнению главного эксперта Института экономики, труда и технологий НИУ ВШЭ Федора Борисова, введение такого закона малоэффективно и может не принести ожидаемых результатов. Эксперт указывает на то, что алкогольное воздействие на организм человека индивидуально, а запрет употребления алкоголя пассажирами самолетов крайне сложно обосновать.

«Если запрет употребления алкоголя за рулем имеет четкое обоснование – это опасно, у человека замедляются реакции, он становится опасен для других участников движения на дороге, то на каком основании это же запрещать пассажирам самолетов? В бизнес-классе, например, алкоголь спокойно поставляется», – объясняет свою позицию Федор Борисов.

Сложность заключается не только в эффективной реализации такого закона, но и в его финансовой стороне. Внедрение оборудования для алкотестирования, процедуры его обслуживания, обучение персонала авиакомпаний – все это будет требовать дополнительных расходов, которые, вероятно, отразятся на стоимости билетов для пассажиров. Не в сторону удешевления, разумеется.

Да и потом – для предотвращения неадекватного поведения на борту существуют и активно применяются административные меры, включая составление протоколов о нарушениях и сотрудничество с полицией. Поэтому неясно, какой реальный эффект может принести подобная мера, учитывая, что количество инцидентов с хулиганством на борту относительно невелико по сравнению с общим числом авиаперелетов.

«Чтобы обосновать законопроект и продвигать его дальше, необходимы четкие статистические данные о реальных потерях отрасли из-за инцидентов на борту. Безусловно, каждый подобный случай очень громкий, но по стране осуществляется больше 100 миллионов перелетов в год. И если, условно говоря, только в десяти из них пассажир устроил дебош, то никакие издержки не окупятся и не будет эффекта», – заявляет Борисов.

Как будет проходить отбор и на ком будет ответственность

Еще один спорный момент – каким образом будет построен механизм отбора тех, кому придется «подышать в трубочку». При случайной жеребьевке есть риск возникновения скандалов, споров и задержек рейсов, а выборка «на глазок» автоматически поднимает вопрос о том, чьи глаза будут осуществлять осмотр.

Главный эксперт ИЭТТП подчеркнул, что сотрудники авиакомпаний обладают достаточным опытом и квалификацией, чтобы самостоятельно решать, пускать ли человека на борт. В качестве примера Федор Андреевич привел несколько случаев из своей практики. Одного пассажира все-таки сняли с рейса из-за неподобающего поведения на фоне чрезмерного алкогольного опьянения, но это происходило спокойно, без необходимости вводить новые законы. Другого же выпившего мужчину – участника СВО не стали даже трогать. Несмотря на нетрезвое состояние, ему дали спокойно поспать в зале ожидания, а после приглашения на посадку он сам зашел на борт, сел в кресло и снова уснул.

«А если мы такую меру вводим, то у сотрудников авиакомпаний не будет варианта, чтобы сделать исключение. Вопрос не в том, чтобы запретить доступ на борт после употребления алкоголя, а в предотвращении агрессивного поведения. Однако агрессия может проявиться и после взлета. Идея бороться за порядок на борту авиалайнеров хороша, но должна осуществляться совместно с авиакомпаниями, а не вместо них», – заключил Федор Борисов.

Ранее «ФедералПресс» поговорил с первым зампредом комитета нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым о новых правилах перевозки домашних животных на пассажирском кресле в самолете.