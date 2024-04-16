Flydubai отменила до 17 апреля все рейсы из Дубая
Авиакомпания Flydubai отменяет до 17 апреля все рейсы, вылетающие из Дубая, из-за проливных дождей, которые привели к нарушению работы аэропорта города. Об этом ТАСС сообщил представитель авиакомпании.
"Все рейсы Flydubai, запланированные к вылету из Дубая сегодня вечером, 16 апреля, были отменены до 10:00 по местному времени (09:00 мск - прим. ТАСС) 17 апреля. В течение этого времени пассажиры, у которых Дубай не указан в качестве конечного пункта назначения, не будут допущены к полету", - говорится в сообщении.