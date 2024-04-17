Власти курорта на Хайнане обсуждают с российскими авиакомпаниями запуск дополнительных рейсов

Власти китайского тропического курорта Санья на острове Хайнань обсуждают с российскими авиакомпаниями возможность увеличения числа рейсов. Об этом сообщили "Российской газете" в муниципалитете. В результате, по прогнозам принимающей стороны, турпоток из России на курорт в этом году достигнет уровня 2019 года.

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"Мы рассчитываем, что турпоток из России в этом году будет на уровне 2019 года. Тогда к нам приезжали 30 тыс. российских туристов. Сейчас мы обсуждаем работу еще с четырьмя авиакомпаниями", - рассказал глава Управления по популяризации туризма Санья Е Цзялинь.

Он пояснил, в прошлом году прямые рейсы в Санью из Москвы запустил "Аэрофлот".В администрации города Санья "РГ" уточнили, что речь идет о вылетах не только из Москвы, идут переговоры о рейсах из городов Дальнего Востока.

Остров Хайнань - главная курортная точка Китая, единственный тропический остров в стране, находящийся на одной широте с Дубаем, Гавайями и Багамами. Здесь действует безвизовый режим для жителей 59 стран, в том числе и для россиян.

Туризм в Санью, по данным региональных властей, растет. Если в прошлом году город посетили 25,7 млн туристов, то в этом году только за восемь дней весеннего фестиваля - 2,5 млн туристов, по итогам года ожидается рост на 30%. Турпоток увеличивается за счет привлечения семей (+ 30%) и молодых людей 28-38 лет (+50%).

Каждый город острова решает привлекать туристов по-своему: кто-то большим Duty free в городе, кто-то традиционной медициной в роскошных центрах, кто-то всевозможными спортивными активностями. Единственный тренд, который захватывает весь остров, - это проведение больших свадеб, сейчас ради этого сюда едут не только со всего Китая, но и из других стран.

Что ждет туристов на Хайнане

Несмотря на растущую популярность Хайнаня у иностранцев, он все равно условно разбит на так называемые зоны для китайских туристов и приезжих. Например, если приехать в бухту Дадунхай, то там будет много туристов из России и СНГ. А если гулять по пляжу Тианья - Хайджиао, то вокруг будут только китайские туристы, но здесь можно будет послушать, как играют на национальных инструментах, попробовать местную еду. Кстати, еда интересна и коварна одновременно. С одной стороны, из-за того что на острове растет много кокосов, большая часть блюд будет приготовлена на кокосовом молоке (краб, рыба, мясо). С другой стороны, здесь есть овощи со странным запахами. Один такой овощ, внешне похожий на маленький арбуз, внутри и по вкусу больше напоминает огурец. А вот благодаря своему запаху перенесет вас… в хлев. Из плюсов - запах навоза быстро выветривается, несмотря на жару.

Столица острова Хайкоу отличается от Саньи, это своеобразный китайский Дубай. Иностранцев на улице встретить можно, но очень мало. Есть красивая пешеходная улица у моря с ресторанами. Но главная особенность здесь - Duty free прямо в городе. Это удобно, если, например, у вас ранний вылет и не хочется приезжать в аэропорт заранее, а хочется что-то купить. Но нельзя однозначно сказать, что там все дешевле, чем в обычном магазине в России, поэтому лучше проверять каждую вещь. Некоторые бренды будут даже дороже, когда другие - на треть дешевле.

Еще одно относительно новое направление туризма на острове - это медицинский туризм. В городе Боао в 2018 году появился медицинский кластер. С одной стороны, там разрабатываются новые препараты, с другой - есть большая территория с разными частными медицинскими центрами. Большая из них по формату напоминает привычные нам санатории, только с китайским шиком.

Например, внешне здания будут больше похожи на очень дорогие отели пять звезд, чем на санаторий или больницу. В свободное время вы можете ходить на мастер-классы игры на традиционных музыкальных инструментах, каллиграфии или вообще учиться дефиле. В медицинским плане там предлагают синтез традиционной китайской медицины и европейских технологий. Как отметил один из докторов такого центра, каждая их процедура имеет научно подтвержденный эффект.

Другой сотрудник отметил, что стоимость "годового пакета" (4 раза на 10 дней) стоит около 70 тыс. долларов.

Но новый тренд острова - это организация больших свадеб. Туристические гиды отмечают, что на острове есть "пакетные решения": то есть когда вся инфраструктура, логистика и программа уже подготовлены. В Китае это уже достаточно популярно, поэтому иногда, гуляя в парках, можно заметить практически парад невест и женихов - каждые 20 метров в специальной фотозоне у них будут проходить фотосессии. Организаторы отмечают, что такая свадьба обходится даже дешевле, чем на материке. Власти, в свою очередь, рассчитывают, что этот тренд подхватят и в России. Местные же мужчины говорят, что будут рады русским невестам, а женихов им и здесь найдут.