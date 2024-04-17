Полторы сотни пассажиров из Москвы застряли в аэропорту Абу-Даби

Полторы сотни пассажиров рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» Москва — Дубай семь часов просидели в самолете, совершившем экстренную посадку в аэропорту Абу-Даби из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Люди говорят: ночлег не предоставлен, трансфера куда-либо нет. Устав ждать автобусы до аэропорта, люди выходят сами. На вопросы о гостинице — игнор. Теперь решают, где спать и есть», — говорится в публикации.

Ранее самолет авиакомпании United Airlines резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за послания с угрозой, оставленного на зеркале в туалете. Инцидент случился на рейсе из Чикаго в Вашингтон, США. На борту Airbus A320 находился 131 пассажир и 5 членов экипажа.