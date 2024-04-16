Международный аэропорт Дубая отменил 45 рейсов из-за ливней

Международный аэропорт Дубая в общей сложности отменил 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за сильнейших дождей в ОАЭ. Об этом говорится в заявлении аэропорта.

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Отмечается, что с полуночи были отменены 21 вылет и 24 прилета.

"Еще три рейса были перенаправлены в соседние аэропорты", - говорится на сайте воздушной гавани.

Днем все операции в аэропорту были приостановлены на 25 минут, но позже возобновились. Дороги, ведущие к воздушной гавани, сильно затопило. Как ожидается, перебои в работе продолжатся до утра среды.

Ранее сообщалось, что экстренные службы перекрыли несколько дорог в Абу-Даби, Дубае, Шардже и Рас-эль-Хайме из-за затопления после обрушившихся на ОАЭ ливней. За ночь в Дубае выпало более 30 мм осадков. Ожидается, что к концу дня это значение превысит 150 мм. В городе объявлен оранжевый уровень опасности, власти страны призвали жителей не покидать дома без необходимости.

Крупнейшие эмиратские авиакомпании Emirates и Etihad Airways предупредили о возможных изменениях в расписании, а также рекомендовали пассажирам прибывать в аэропорты заранее. Базирующийся в Дубае лоукостер Flydubai сообщил об отмене нескольких рейсов, запланированных на вторник и среду.