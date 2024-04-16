Воздушные шары, пещеры и каменные «грибы»: чем заняться в Каппадокии

Super запускает новую рубрику #superотели. В ней мы будем рассказывать о самых впечатляющих гостиницах мира и о том, чем заняться за их пределами. Начнем с Museum Hotel в Каппадокии. «Страна прекрасных лошадей», как переводится название региона с персидского, известна своими 600 скальными церквями и 200 подземными городами. А также пещерами, в одной из которых и находится отель.

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Расположение

Сначала была лава. А точнее, вулканы Эрджиес, Мелендиз, Хасан-Даг и их многочисленные собратья поменьше, которые на заре времен превратили территорию современной Каппадокии в огнедышащий ад. В течение столетий лава, пепел и камни прессовались, превращаясь в довольно мягкую горную породу туф. Природа быстро поработала над податливыми скалами, превратив их в замысловатые каменные столбы. Люди тоже воспользовались «мягкотелостью» ландшафта, построив пещерные города. Museum Hotel как раз разместился в древних пещерах, обнаруженных у подножия крепости Учхисар при археологических раскопках в 1998 году.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

Номера

Каждый из 30 номеров отеля посвящен определенной теме и украшен антикварными предметами. Артефакты Оттоманского, Сельджукского, Римского и Хеттского периодов истории Турции предоставлены в аренду музеем Невшехир. Из окон открывается потрясающий вид на долину, любоваться которой можно из джакузи — здесь они установлены в каждом номере. Чуть реже встречаются специальные краны с белым и красным винами, изготовленными из местных сортов винограда.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

Еда

В ресторане Lil’a можно попробовать традиционные мезе, долму, манты и другие блюда турецкой кухни. Большинство продуктов попадают на кухню из экологического сада и фермы, которые есть при отеле. Секреты приготовления национальных блюд для гостей откроют во время гастрономического мастер-класса. А в баре Indigo можно расслабиться за коктейлем или бокалом вина, заказав под них легкие закуски.

© Super.ru

© Super.ru

Досуг

Как насчет того, чтобы сделать массаж с натуральными маслами на террасе, вид с которой заслуживает отдельного упоминания? Перед вами — город гончаров Аванос, Долина любви и заснеженный вулкан Эрджияс. К слову, такие панорамные виды можно наблюдать, и купаясь в местном бассейне.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

На территории есть музей, где можно увидеть коллекцию шедевров турецкого искусства и античности. Также советуем заглянуть в отреставрированный исторический комплекс Maara Konak с залами и панорамной террасой. Завершить день стоит фольклорным шоу, которые также проходят в отеле.

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Чем еще заняться

Покататься на воздушном шаре

Проснитесь на рассвете и выйдите на террасу отеля: в столь ранние часы в небо поднимается не только солнце, но и десятки воздушных шаров — тот самый перформанс, ради которого многие едут в регион.

Фотографии на фоне парящих аэростатов получаются фантастическими, но настоящая эйфория ждет на борту одного из этих шаров. Внизу остаются знаменитые скалы причудливых форм, деревеньки с пещерными храмами, а вас уносит все выше и выше.

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Побывать в подземном городе

Современные мегаполисы стремятся быть ближе к облакам благодаря многочисленным небоскребам. Но 3000-5000 лет назад люди, населявшие территорию нынешней Каппадокии, предпочитали селиться под землей, выдалбливая в туфе многоярусные города. Жилые комплексы, склады, конюшни, кухни, церкви, погреба, школы, вентиляционные шахты, колодцы с водой — все было соединено многочисленными туннелями, вход в которые при опасности заваливали гигантским каменным колесом.

Туристы могут побывать в 12-ярусном городе Деринкую, где сейчас для осмотра доступно 8 этажей лабиринтов на глубине до 54 м. От Деринкую идет 9-километровый тоннель к подземному селению Каймаклы, там открыто 5 ярусов.

Пройтись по «инопланетным» долинам

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Если подземные города — дело рук человеческих, то на поверхности на славу потрудились ветра, дожди и эрозия, создав в скалистой местности инопланетный пейзаж.

Так, в Долине монахов вырос лес из каменных «грибов» с базальтовыми шляпками. В Долине любви «грибы» постройнее, а потому многим напоминают фаллосы. В Красной долине — конусообразные останцы, красный оттенок которых особенно эффектно смотрится на закате. Более нежная цветовая гамма ждет в Розовой долине. А локация Камины фей получила свое название в честь прежних обитателей: когда жившие в каменных столбах люди разводили там огонь, дым выходил из отверстий, создавая сказочную атмосферу.

Кстати, исследовать долины можно не только на своих двоих, но и верхом на лошади, велосипеде или квадроцикле.

Исследовать скальные крепости и храмы

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В какой бы долине вы ни оказались, везде будут храмы, вырубленные в скалах первыми христианами в X-XI веках. Большинство церквей сосредоточены в музее под открытым небом Гёреме. Яблочная, С сандалиями, Темная, Со змеей, Церковь пряжки — дошедшие до наших дней древние фрески раскроют смысл забавных названий храмов.

Еще достопримечательности, обязательные к посещению: скалы-крепости, похожие на испещренный дырочками кусок сыра. Одна цитадель возвышается над поселком Учхисар, другая — Ортахисар.